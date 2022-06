Jonathan Pérez y Marta, en crisis: "Me has llevado al límite”

Jonathan Pérez y Marta no están pasando por su mejor momento. Aunque parece la pareja ideal, cada vez se les está haciendo más difícil su participación en ‘Por siempre o jamás’, hasta el punto de plantearse abandonar el programa. Tanto Jonathan como Marta están bloqueados por la situación y no consiguen arreglarlo. La pareja ha entrado en una gran crisis en la que Jonathan no consigue entender el comportamiento de Marta y no duda en echárselo en cara.