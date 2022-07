Marina Ruiz y Hugo Paz se separan para siempre con una emotiva promesa que cumplir

La ceremonia final de ‘Por siempre o jamás’ no ha sido plato de buen gusto para todas las parejas. Marina Ruiz y Hugo Paz entraron en el reality sacando los trapos sucios de su relación y echándose muchas cosas en cara. Llenos de sentimientos, reflexionan sobre su relación y, entre lágrimas, ponen un punto final. Pero no sin antes dejar en el aire una emotiva promesa por cumplir. ¿De qué se trata? ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle de la ruptura definitiva de Marina y Hugo!