¡Se ha liado! Si parecía que enfrentamiento entre Fani Carbajo y Christofer Guzmán había dejado el listón alto respecto al rencor, Zoe Bayona y Josué Bernal no se quedan atrás. Aún quedan muchas heridas abiertas entre ellos y tienen muchísimas cosas que solucionar. El malagueño estalla contra su expareja y la culpa de las infidelidades que causaron su ruptura .

Josué tenía muchas cosas guardadas y no ha dudado en aprovechar bien su primera terapia con Celia Bretian, la psicóloga, para echárselas en cara a Zoe. El exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ asume sus infidelidades, pero se sincera sobre la verdadera relación que tenía con su pareja. Pero Josué no es el único que tiene algo que decir y la réplica de Zoe no tarda en llegar. ¡No te lo pierdas!