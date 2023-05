Mario González tiene un ataque de celos por ver a Sheila rehacer su vida: "Me molesta verla con otro"

Las cosas entre Mario González y Sheila no atraviesan su mejor momento. Una brutal bronca ha desencadenado que la expareja abra su corazón y confiese sus verdaderos sentimientos. La infidelidad de Mario con Claudia está presente en la villa , pero mientras el exconcursante de ' La isla de las tentaciones ' no puede dejar de pensar en que Sheila rehaga su vida con otro hombre. Mario sufre un enorme ataque de celos y se confiesa con sus compañeros sobre la rabia que le da ver a la madre de su hijo tener algo con otros chicos.

La noche que han pasado juntos en el mismo cuarto no ha sido nada tranquilo para Mario González y Sheila. De los reproches iniciales han terminado por lanzarse acusaciones más graves y las lágrimas han sido protagonista de unos momentos de mucha tensión.

Los participantes de ‘Por siempre o jamás’ se han tenido que poner todavía más a prueba. La noche que han pasado Mario González y Sheila ha sacado a relucir episodios de celos, infidelidades, lágrimas y muchas dudas sobre su futuro. Mario no ha aguantado el ver a la madre de su hijo rehacer su vida con otro chico y la situación en la villa se ha hecho completamente asfixiante. Harta de la situación, Sheila rompe a llorar y hace partícipes al resto de la casa sobre los problemas de su relación.

