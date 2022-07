Marta Jurado y Adrián Tello se rompen ante los comentarios de los haters: “Mucha gente cruzó la raya, se podía considerar cyberbullying”

Marta Jurado y Adrián Tello tienen la gran suerte de tener muchos fans pero también hay muchas personas que solo se dedican a hacer daño a través de redes sociales. Después de que Adrián Tello rompiera a llorar al despedirse de su piso de estudiante , los exconcursantes de ‘Secret Story’ han decidido sincerarse sobre sus sentimientos y cómo les afectan los comentarios de los haters. Tanto Marta como Adrián reciben comentarios muy dolorosos por redes y, aunque intentan no hacerles caso, hay algunos que se pasan de la raya.

Adrián Tello y Marta Jurado han recibido muchos tipos de críticas y faltas de respeto. Han intentado tomárselas lo mejor posible, pero hay unas acusaciones en concreto con las que Adrián no puede más. Por ello, no duda en amenazar con demandar a las personas que estén detrás de esos comentarios si se siguen repitiendo. Unas palabras tan hirientes que el exconcursante de ‘Secret Story’ no puede contener las lágrimas.