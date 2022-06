En exclusiva, la de Elche nos cuenta todos los detalles del drástico cambio de vida que va a experimentar y se sincera sobre su posible embarazo, desvelando por fin si está esperando su primer hijo en común con Stiven. ¡Descubre de qué se trata en este vídeo! Pero no todo son buenas noticias para la participante de ‘LIDLT’. Rosario está muy molesta con Gal·la Mora tras sus últimas declaraciones en mtmad, criticando su relación con Stiven y no ha dudado en responderla públicamente, asegurando que “no le ha hecho nada de gracia” las palabras de su excompañera de piso. ¿Cómo está la relación con ella en estos momentos? Dale al play y no te pierdas nada