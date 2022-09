Rosario Matew se somete a un nuevo retoque en la cara tras su último desastre estético: "Me prometí no volver a hacerlo, no he aprendido nada"

La influencer se ha mostrado de lo más nerviosa antes de llegar a la clínica y es que, hace unos meses, Rosario se hizo un retoque en los labios que no salió nada bien ya que tuvo una reacción alérgica muy fuerte por la que se le desfiguró el rostro y, desde entonces, prometió no volver a retocarse nada durante un tiempo. Además, Rosario tuvo una mala experiencia en el pasado, en la que le inyectaron polímero en los labios. Sin embargo, la influencer no ha podido resistirse y ha decidido volver a retocarse la cara para acabar de una vez por todas con su complejo. ¿Volverá a sufrir un final desastroso o conseguirá terminar con su mala racha? Te mostramos el resultado en exclusiva. ¡No te pierdas el antes y después de la influencer!