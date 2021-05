Cantantes, influencers, tiktokers, youtubers ... las chicas no han dudado y han repartido a diestro y siniestro a todo el que se les ha puesto por delante, coincidiendo en muchas de sus elecciones. Además, la cosa no se ha quedado solo en España, sino que han cruzado el charco para sincerarse también sobre algunos famosos de Latinoamérica. ¿Con quién compartirían el resto de su vida? ¿A quién no verían ni en pintura? ¡Descubre todo lo que rajado sin tapujos en este nuevo capítulo de ‘Re-evolución’!