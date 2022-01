El mes de enero no ha empezado de la mejor manera para Abril Cols, por eso ha decidido que su año comenzará el mes que viene. Después de mostrarse muy indignada por los comentarios que ha recibido sobre las personas con síndrome de Down, la estrella de TikTok ha querido echar la vista atrás para ver todo lo que ha logrado a nivel profesional y hablar con su ‘yo’ del pasado. Abril se ha sincerado como nunca sobre todos los cambios que están sucediendo en su vida y ha confesado haber roto su relación con ciertas personas que no le hacían bien.