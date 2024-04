Una parte fundamental de una relación es la familia y en el caso de esta pareja, los padres de Xavi Cortés no han sabido aceptar lo rápido que ha ido todo en su noviazgo con Danna Ponce. Según explica el modelo, los abuelos de su hijo Máximo son muy tradicionales y pertenecen a la religión católica, lo que les inclina a no ver con buenos ojos que los creadores de contenido no hayan dedicado más tiempo a conocerse antes de tener un hijo juntos. Ante esto, Danna Ponce y su novio se abren para explicar cómo es su vínculo actual con los progenitores del influencer.