Xavi y Darío le reconocen a Lucía Galán sentirse no validados en sus funciones como padres: "No puedes tomar decisiones propias"

Mientras que Fran Callejón se somete a su primera terapia, Xavi Cortés y Darío Sellés ponen en común las sensaciones que experimentan desde la llegada de sus hijos a sus vidas. Los influencers le reconocen a Lucía Galán Bertrand sentirse a veces no validados en sus funciones como padres . Ambos coinciden en que en algunas ocasiones creen que sus respectivas parejas, Danna Ponce y Sandra Férriz, les desplazan en la crianza de sus hijos .

Darío Sellés y Xavi Cortés explican cómo es el equipo que han formado con sus parejas tras nacer nuevamente, esta vez, como padres. A través de metáforas con el deporte, los influencers descubren su forma de trabajar en equipo y le confiesan a la pediatra los problemas que consideran que tienen en el núcleo familiar que han formado. De este modo, 'Lucía mi pediatra' descubre que los padres 'recién nacidos' notan que no tienen la misma implicación con sus pequeños que sus parejas. Además, los dos no saben cómo ayudar en ciertos momentos a las mamás, sobre todo en las funciones, que por aspectos biológicos, no pueden desempeñar.