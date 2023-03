Marina Ruiz ha cambiado su viaje a Milán por un motivo muy importante. Después de dejar su casa y tener un encuentro con Mario Casas , la exconcursante de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ da una emotiva sorpresa a Patricia Rite tras recibir el alta en el hospital . La influencer no ha dudado ni un segundo en abandonar sus planes para estar con su gran amiga.

Las exparticipantes de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se han reencontrado y no han parado de charlar, de reírse y de decirse lo mucho que se quieren. Además , Patricia Rite habla de cómo se encuentra tras recibir el alta hospitalaria después de saber que su cáncer de piel no remite. También, Marina y ella se recuerdan mutuamente lo importante que es aprovechar la vida al máximo.

A la que fuera concursante de ‘Pesadilla en el Paraíso’ no le ha podido salir mejor la sorpresa. ¡Patricia Rite no se lo esperaba para nada! Ambas han recordado sus viejos tiempos, las fiestas que han vivido juntas y mucho más. No te puedes perder este nuevo episodio de ‘Sabor a Mar’, ¡Solo en mtmad!