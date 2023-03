Steisy se siente totalmente cohibida. Después de contar su experiencia con el presunto estafador de famosos , la exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' explica el problema que está sufriendo en redes sociales. Y es que la influencer está muy cabreada con la injusticia que le está tocando vivir y no entiende por qué hay favoritismos con otras creadoras de contenido.

Steisy no puede más con esta situación y no piensa callarse más. La exparticipante de 'Pesadilla en el Paraíso' reivindica lo que lleva mucho tiempo guardándose dentro. Todos los detalles de este nuevo capítulo tan calentito de 'Be Happy' ¡Solo en mtmad!