La influencer tiene plena confianza con su tarotista y no es la primera vez que habla con ella . En anteriores ocasiones ya le vaticinó cosas que terminaron sucediendo. Nuevamente, Marina Ruiz se somete a una sesión de tarot y se queda perpleja al conocer cosas sobre su relación con el exsuperviviente.

Marina Ruiz no solo descubre lo que hay alrededor de su relación con Omar Sánchez, también el futuro que les espera. Las cartas han hablado y la que fuera participante de ‘MyHyV’ conoce qué va a ser de su relación con el exsuperviviente a largo plazo. Hay quién no cree en estas lecturas, pero ese no es el caso de la influencer, la cual interioriza cada palabra de su tarotista.