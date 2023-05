Marina Ruiz celebra su accidentado cumpleaños con un espectacular regalo de Omar Sánchez: "Está gafado"

Marina Ruiz ha compartido todo lo que ha vivido en su 29 cumpleaños . Después de aclarar cómo está su situación económica junto a Omar Sánchez , la exconcursante de ' Pesadilla en el paraíso ' lo que más ganas tenía era de celebrar por todo lo alto su gran día y el detallazo que ha tenido su novio la ha dejado completamente alucinada. La influencer ha querido mostrar cómo han sido las primeras horas con un año más, las felicitaciones y la pedazo fiesta que tenía preparada, pero que finalmente no ha salido tal como tenía esperada. ¿Qué le habrá pasado?

Esperando una celebración rodeada de los suyos y, como no, de su inseparable Omar Sánchez, Marina Ruiz se ha tenido que conformar con ir improvisando porque lo que con tanta ilusión tenía preparado se ha ido estropeando. A pesar de no ser lo esperado, la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha sacado la mejor de sus caras y ha agradecido a los suyos el estar junto a ella de alguna manera y todo el esfuerzo. ¡Descubre cómo ha sido esta fiesta y el regalazo que le ha hecho el canario!

Marina Ruiz ha vivido un cumpleaños especial por muchos motivos. Este ha sido el primero que ha celebrado junto a Omar Sánchez, pero también ha tenido una ausencia para ella muy importante. La andaluza se ha roto y no ha podido evitar emocionarse al decir que este año lo que más siente es que no tendrá un mensaje de felicitación de su querida amiga Patricia Rite .

La andaluza ha estado especialmente sensible en un día de lo más especial y, aunque no ha salido según lo previsto, ella ha querido que seamos testigos de todo. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha pasado en el primer cumpleaños que ha Marina ha celebrado junto a Omar Sánchez! Solo en mtmad.