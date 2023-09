La exconcursante de 'Pesadilla en el Paraíso' enseña todo lo que guarda en su increíble vestidor

Marina Ruiz confiesa si conserva en su armario ropa de alguno de sus exnovios

Tras el cambio brusco de las temperaturas, Marina Ruiz guarda sus prendas de verano y se prepara para recibir el invierno con sus mejores looks. Después de aclarar el motivo por el que Omar Sánchez no le ha acompañado a la boda de su amiga, la exconcursante de ‘Pesadilla en el Paraíso’ nos abre las puertas de su vestidor y muestra todo lo que esconde dentro. A la hora de hacer una buena limpieza de armarios es normal encontrarse recuerdos y objetos que creías perdidos, y no iba a ser distinto en el caso de nuestra influencer, quien esta semana nos confiesa si aún guarda ropa de alguno de sus ex y habla sobre su estilo.

La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' dedica este capítulo a una de sus estancias favoritas: su increíble armario. La influencer nos cuenta las historias ocultas detrás de cada una de las prendas que guarda en su vestidor. ¿Tendrá aún ropa de sus exparejas? Además, como buena amante de la moda, nos explica cuánto tarda en crear uno de sus maravillosos looks y confiesa en que categoría colocaría su estilo. ¿Se considera choni o pija? Asimismo, la novia de Omar Sánchez no se deja nada y nos enseña desde sus vestidos favoritos hasta aquellos conjuntos que tiene reservados para una noche de pasión. ¡Marina no se deja ni un solo detalle!

Marina Ruiz opina sobre el estilismo de sus compañeras de mtmad

La que fuera concursante de ‘Pesadilla en el Paraíso’ adora el mundo de la moda y tiene su armario lleno de looks de infarto que no duda en mostrarnos. Marina Ruiz desempolva sus vestidos más cañeros y descubrimos qué colores le sientan mejor. Del mismo modo que la catalana habla sobre su forma de vestir, no ha dudado en mojarse y opina sobre el estilismo de sus compañeras de mtmad. ¿Quién viste peor?