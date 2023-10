A pesar de que no es la primera vez que saca una canción, Marina Ruiz se enfrenta nuevamente a las opiniones del público y algunas de ellas apuntan a que la influencer no sabe cantar y que todo es producción. Por este motivo, la novia de Omar Sánchez no ha dudado en cantar a capela su nueva canción ‘Me duele’, para acallar a todo aquel que cuestione sus dotes vocales. Además, La extronista aclara si está preparada para dar un concierto y sus planes en el mundo de la música. ¿Estará comenzando a componer su próximo éxito?