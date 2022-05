Marina Ruiz lleva unas semanas que no para, entre eventos y fiestas no ha tenido un momento en el que poder relajarse. Después de colarnos en la Feria de Abril en la que tuvo un divertido encuentro con Bea Retamal y Fani Carbajo, la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, ha querido ponernos al día de cómo está su vida actualmente. Pero antes, ha querido sacar todo su poderío para defenderse del aluvión de críticas por el vestido que lució en la feria de Sevilla. Marina ha alucinado porque, gracias al vestido, se le ha hecho un vídeo viral en TikTok, aunque esto no la ha hecho librarse de todo el ‘hate’ que ha recibido. Por otro lado, Marina también ha sacado las uñas tras su ruptura con Hugo Paz, respondiendo a todos los que juzgan su forma de actuar sin saber realmente lo que pasa detrás de cámaras.