Ana Nicolás rompe su amistad con Claudia Martínez: "Sé cosas de ella que jamás he contado"

Ana siente una conexión muy grande con las que fueron sus compañeras de edición, ya que, juntas vivieron una experiencia muy intensa. No obstante, la relación con las exconcursantes de 'LIDLT' no se ha mantenido igual de bien con todas. Mientras que con Tania Déniz y Laura Casabela, la influencer aún tiene una amistad muy estrecha, con Claudia Martínez no, pero... ¿Por qué? En este episodio la murciana lo larga todo sobre la que hasta hace poco era su amiga y saca a la luz las razones por las que se ha enfriado su relación y lo que es más importante... ¡El motivo principal por el que su amistad se ha ido al garete!