Ana Nicolás ha preparado un capítulo muy especial para su canal de mtmad. Después de hablar sobre la reconciliación de Tania y Samu , la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ hace su casting oficial para ser concursante de ‘Gran Hermano VIP’ y se postula como la candidata perfecta. Además, la murciana explica con quién no le gustaría coincidir en el reality y carga contra Naomi Asensi al desvelar los motivos por los que no podría convivir con ella . La protagonista de 'Sé, tú misma' piensa que podría llevarse el famoso maletín y confiesa en qué se gastaría el gran premio.

La influencer tiene bastante claro cómo sería su participación en el concurso y no ha dudado en contarnos cuáles serían sus puntos fuertes. Además, Ana Nicolás, que asegura tener un carácter bastante fuerte, ya sabe con quién tendría una mala convivencia y qué famosos del mundo de la televisión serían sus compañeros perfectos para esta aventura. La que fuera participante de 'LIDLT' no ha dudado en señalar a Naomi Asensi como una de las personas con las que no le gustaría coincidir en el programa, pero … ¿Por qué está segura de esto? ¿Han tenido algún conflicto entre ellas?