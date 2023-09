Ana Nicolás comparte su diagnóstico médico tras sufrir una infección en la pierna: "Tengo un eritema nudoso"

Ana Nicolás no está pasando por una buena racha y la mala suerte parece que le persigue. Después de desvelar por qué no se muda a Madrid con Tania Déniz, la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ comparte su diagnóstico médico tras acudir a urgencias por una infección en la pierna. La influencer, que no ha dudado en ir al hospital al ver una alarmante mancha en su pierna, confiesa que padece un eritema nudoso y explica en qué podría desencadenar este problema de salud.