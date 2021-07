El cubano lo ha conseguido una vez más y la influencer no ha podido evitar confesar que se siente atraída por el marido de Dorothy Collado. ¿Cómo sentará a la también ex tentación de la isla el tonteo de su chico con la tiktoker? Nagore Robles lo tiene claro y cree que, a la pelirroja, que entra poco después por teléfono, no le va a hacer ninguna gracia el tonteo que acaba de tener su chico en plató: "Ahora que ha escuchado esto a ver con qué humorcito entra. No tienes un pelo de tonto".