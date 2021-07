"Me recuerdas a mi ex", ha revelado Danna. A la instagramer, Espi le ha parecido un chico "muy apañado". Sin embargo, Danna tenía algo que contar a sus compañeros. "La vida es así, el otro día os dije que abrierais casting pero es que he conocido a alguien. Me da un poco de cosa porque es lo típico que dices: ‘se va a joder’, y no quiero que se joda. Es un poco pronto para cerrar el chiringuito pero cuando el amor llama a tu puerta…", ha anunciado.