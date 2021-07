Steisy ha visitado el set para hablar sobre las dos caras de la fama

Tras su participación en 'Solos', Steisy no se habla con su madre

"No voy a dar mi brazo a torcer", asegura la extronista.

Steisy ha visitado el set de 'Sobreviviré, after show' para hablar sobre las dos caras de la fama. La extronista ha terminado contando el drama familiar que atraviesa. Desde su participación en 'Solos', no ha vuelto a ver a su madre.

"No sé nada de ella. He estado un mes en un reality y no sé nada. No he vuelto a hablar con ella y no voy a dar mi brazo a torcer. Quiero que se preocupe por mí. Yo estoy con Pablo, estoy feliz. Con mi hermana no me hablaba al salir de 'Solos' pero yo fui a casa de mi hermana a ver al niño y bajó por la escalera y me dio un abrazo. Agradezco a mi hermana que sea como es porque igual que te monta un pollo se le olvida todo", ha contado con la voz entrecortada.

La de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' también ha desvelado la mala relación que tiene su novio Pablo con su familia. "¿Por qué se llevan tan mal con él"?, ha querido saber Nagore. "A veces no me lo saben contestar y a veces lo que me contestan no me hace ni p***gracia: 'Esta contigo por la fama, o te va a dejar, te va a dejar por un hombre'. No entienden que una persona bisexual que sea femenino y parezca gay pueda estar enamorado de una mujer. Luego además tiene una personalidad pues que no…No les gusta", ha contado.

