Barış Arduç hace un parón profesional para cuidar a su hija: "Todo lo que me importa es ella"

En septiembre de 2022, Baris Arduç y su mujer daban la bienvenida a su primera hija, una niña a la que han llamado Asya y que se ha convertido en la prioridad para el actor, que tras el fin del rodaje de su último proyecto televisivo se dedica a la paternidad a tiempo completo. Y el actor no puede estar más feliz. Poder disfrutar de su pequeña cada día es un regalo por lo que se está tomando un tiempo para decidir el próximo proyecto en el que participará. "No hay ningún proyecto en este momento, pero ya estamos en el proceso de selección. Pero tengo una hija y lo único que me importa es ella", ha dicho el actor, que ha reconocido que está viviendo un momento personal muy dulce.

Sin embargo, aunque está feliz, el actor también ha reconocido que la paternidad es dura. "Tener un hijo es un sentimiento tan interesante que no he visto a ningún padre que se queje de esta intensidad. Es la sensación más rara del mundo", ha reconocido el intérprete, que se cuestiona si ampliará la familia en un futuro. "Un segundo hijo es una suerte. Pero, ¿de qué sirve tener más hijos si no puedes darles la atención que necesitan? Si podemos contribuir al cien por cien material y espiritualmente, deberíamos tener hijos. Pero es obvio que esto no es un juego de niños. Cuando uno se convierte en padre, lo entiende".