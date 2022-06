Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían haber retomado su relación

El sueño de muchos de los seguidores de 'Love is in the air' podría hacerse realidad. Después de varios meses separados, Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían haberse dado una segunda oportunidad. Así lo ha anunciado la prensa turca, que asegura que la pareja ha sido vista en un evento en el Estambul. Allí, los que fueran pareja favorita de Turquía, ajenos a miradas indiscretas y sin importarles los rumores que podrían suscitarse, se mostraron de lo más cómplices y charlaron animadamente, algo que contrasta con la actitud de absoluta frialdad y distanciamiento que habían mantenido desde que se confirmara su ruptura a finales de enero.