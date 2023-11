En este programa de ‘Un cuento imperfecto’ Mario González y Claudia Martínez aclaran si quieren ser padres juntos. Al hablar sobre sus planes de paternidad con Marta Peñate y Tony Spina, los exconcursantes de ‘La isla de las tentaciones’ lo cuentan todo sobre la prueba de embarazo que tuvieron que hacerse , después de que a la influencer no le bajase la menstruación.

A pesar de que en el momento de hacerse el test, Claudia y Mario estaban tomando precauciones, algo alertó a la influencer. Según le explicó el madrileño, la madre de su hijo, Sheila González, se tomaba las píldoras anticonceptivas cuando se quedó embarazada del pequeño Hugo. Ante esto y después de que no le llegase la regla, Claudia no estaba nada tranquila y no dudó en hacerse una prueba de embarazo. ¿Les hubiera gustado que fuese positivo?