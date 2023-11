Claudia Martínez y Mario González hablan sobre cómo afecta el entorno familiar y las exparejas a las relaciones amorosas, un tema del que ambos saben mucho. La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre su relación secreta con Javi Redondo, la cual ocultó a sus padres y amigos para que no influyeran, a pesar de saber que no estaba haciendo lo correcto.

La influencer se sincera sobre sus idas y venidas con Javi Redondo y pone en común su experiencia con Fani Carbajo, que vivió algo parecido con Christopher Guzmán. Claudia sabía que no podía estar con él por todo su pasado, pero aun así decidió continuar viendo a su expareja, sin decir nada a nadie. ¿Se llegaron a enterar sus padres? ¿Qué opina ahora de haber llevado su relación en secreto?

Cuando parece que el mar está en calma, aparece algo que lo cambia todo. Mario y Claudia estaban en uno de los mejores momentos de su relación, pero los tortolitos se ven inmersos de nuevo en una crisis, aunque esto no supone por el momento el fin de su cuento imperfecto, ya que no es el primer bache que superan juntos.