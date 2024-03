Las historias de amor no siempre tienen que ser perfectas como en las películas, así lo demostraron Claudia Martínez y Mario González en la primera temporada de ‘Un cuento imperfecto’. Ahora Jessica Bueno y Luitingo toman el relevo para que todo el mundo pueda conocer de cerca cada capítulo de su romántico relato. En su primer debut en el videopodcast, los exconcursantes de ‘ Gran Hermano VIP ’ comparten todos los secretos de su relación con Marta Castro y Rodri Fuertes. Los tortolitos recuerdan cómo se fueron enamorando en la casa de Guadalix y la modelo desvela las dudas que tuvo a la hora de dar el paso de iniciar algo más que una amistad con el cantante.

Marta Castro, que estuvo en la casa junto a la pareja, no se llegó a imaginar por ningún momento que fuesen a terminar juntos. Del mismo modo, Rodri Fuertes, como telespectador, llegó a desconfiar de ellos al principio. Los invitados a 'Un cuento imperfecto' cuentan las sospechas que tenían sobre la relación de Jessica y Luitingo y los protagonistas del videopodcast se abren como nunca antes para explicar por qué no reconocían que se gustan dentro del reality. Asimismo, José Luis habla del motivo real por el que no intentó tener algo con la modelo desde el principio, y a su vez, Jessica se sincera sobre lo que sentía por el cantante y que se guardaba para sí misma por respeto a su expareja, Pablo Marqués.