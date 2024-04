El hada de esta historia no podía faltar en el último capítulo de 'Un cuento imperfecto'. Cuqui pone en un compromiso a Jessica, Luitingo y Marta con situaciones hipotéticas y muy comprometidas que se pueden dar en pareja. ¿Qué haces si pillas a tu pareja hablando con su ex? ¿Cómo actuarías si ya no tenéis relaciones íntimas? Los tres se mojan y sacan a la luz lo que no podrían pasar por alto a su pareja. ¡Dale al play y entérate de todo!