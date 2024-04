Luitingo ha repetido en varias ocasiones la ilusión que tiene de ser padre en algún momento, pero su novia ya le ha dejado claro que no ampliarán la familia juntos. El exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’, que no ha tenido la oportunidad de vivir la paternidad, explica cómo se siente al no poder tener hijos con Jessica Bueno. El cantante de ‘Operación Camarón’ se sincera con su pareja y le cuenta sus verdaderos sentimientos acerca de no ser padres juntos.