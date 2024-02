A pesar de tener miedo por no salir bien parada, Naomi Asensi se atreve a hacer el famoso 'tag del móvil'. Después de mostrar el resultado de su rinomodelación, la ganadora de 'Gran Hermano VIP' enseña todos los secretos de su móvil y comparte la foto de un misterioso chico en su canal de mtmad. ¿Se trata de su nueva ilusión? La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' confiesa que ha pasado la noche buscando a una persona en redes sociales y saca a la luz sus últimos mensajes con Adrián Blanch y Alejandro Pérez. Esto no es todo, la influencer no tiene filtros y destapa sus conversaciones archivadas, sus audios más comprometidos y las imágenes mejor guardadas de su 'smartphone'.