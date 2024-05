Naomi Asensi tiene claro que no quiere vivir con rencor y después de hacer las paces con Adrián Blanch, la ganadora de 'Gran Hermano VIP' también tiene muchas ganas de ver a Fritos, el perro de su ex que compartían durante su relación y que no ha vuelto a ver desde entonces. Tras enterrar el hacha de guerra, la influencer ha tomado una importante decisión que podría cambiar las cosas para siempre. Ante esto, la valenciana confiesa han hablado sobre la posibilidad de tener un reencuentro perruno y nos ha contado en exclusiva todos los detalles.