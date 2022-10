Fiama Rodríguez no puede estar más contenta con su prometido y está dispuesta a contarnos todos los secretos que hay detrás de su relación. Después de probarse vestidos de novia y elegir el que llevará en su boda , la que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' y Marcello Falzerano se han atrevido a enfrentarse al famoso 'Tag del novio', prometiéndose ser totalmente sinceros. Por primera vez delante de una cámara, la pareja ha hablado sin tapujos de su vida sexual , confesando los problemas íntimos que tuvieron al principio de su relación.

La pareja está a punto de casarse y nosotros necesitamos saber todos los detalles de su relación: ¿Es tan idílica como parece? ¿Tienen muchas discusiones? ¿Quién de los dos tiene más carácter? Todos estos temas y muchos más son los que salen en este nuevo capítulo de Fiama en 'Yes to all'. ¡Dale al play!