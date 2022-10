Hasta ahora no ha querido hablar sobre el tema porque son muchos los que critican la velocidad a la que avanza su relación. Sin embargo, Fiama ha explicado cuál es su situación actual y el problema que tiene que no le permite ser madre de forma natural. La influencer no ha podido evitar que se le caigan las lágrimas al hablar de este tema y ha tomado una drástica decisión sobre sus planes de ser madre .

Sin embargo, la exconcursante de 'Secret Story' no descarta la posibilidad de tener un hijo a partir de otro tipo de métodos. Fiama va a hacer todo lo que esté en su mano para conseguir ser madre y no descarta algunas posibilidades para hacer su sueño realidad junto a Marcello. ¡No te pierdas todos los detalles sobre su proceso de maternidad en este nuevo vídeo de 'Yes to all'!