Fiama Rodríguez está muy desilusionada... Después de confesarnos sus problemas con Marcello en el viaje a Roma y responder a Fani Carbajo , la exconcursante de 'La isla de las tentaciones ' ha anunciado que ha paralizado su boda con Marcello Falzerano . Una decisión que le ha costado tomar, pero para la que ha encontrado motivos de peso por los que no se puede celebrar en la fecha tal como tenían pensado.

La influencer se está desilusionando con la idea de celebrar su boda junto al futbolista. Todo iba viento en popa, pero durante la organización de los preparativos han surgido muchos problemas que no han podido resolver y ahora nos los ha querido revelar con todo tipo de detalles.

Aprovechando este vídeo, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' también ha querido presentarnos a su padre , que nunca antes había salido. Juntos han querido responder a preguntas de sus seguidores y han recordado los buenos momentos ¡Nos han desvelado mogollón de anécdotas de cuando Fiama era pequeña! También han hablado padre e hija de cómo este la ve junto a Marcello y la pregunta más importante que no podía faltar: ¿Querrá nietos?

¡No te puedes perder todas las novedades de la vida de Fiama, en este nuevo capítulo de 'Yes to all', solo en Mtmad!