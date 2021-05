Con lágrimas en los ojos, la influencer ha explicado el significado oculto de todos sus tatuajes, más de 20 diseños grabados en su piel que cuentan una auténtica historia de superación y supervivencia. Desde cómo descubrió que algo no iba bien en su cuerpo hasta el motivo por el que tuvo que ser hospitalizada de urgencia: la expretendienta de 'MyHyV' ha dejado atrás la coraza que tiene para hablar del duro capítulo que vivió y por el que tuvieron que operarla y extirparle medio pulmón. Además, Fiama ha relato cómo fue el devastador momento en el que los médicos le comunicaron que no podían hacer nada por su vida y tuvo que despedirse de sus padres. Entérate de todo en este nuevo capítulo de 'Yes tol all'.