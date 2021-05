¡Movida de pareja! Fiama Rodríguez tiene algo muy fuerte que contarnos. Después de anunciar un drástico cambio en su vida y cargar sin tapujos contra Manuel , la que fuera participante de ' La isla de las tentaciones ' no atraviesa su mejor momento personal. La convivencia no ha ido como esperaba y ya ha tenido la primera crisis con su novio . En exclusiva para mtmad, la expretendienta de 'MyHyV' confiesa el motivo por el que ha tenido una fuerte discusión con Hugo y se sincera como nunca antes sobre su relación.

¿Qué ha pasado entre ellos para que ya hayan protagonizado su primera bronca tan solo unos días después de irse a vivir juntos? Sin pelos en la lengua, la canaria nos cuenta todos los detalles. Ya más tranquila, la influencer se ha sentado frente a la cámara junto a su chico para abrirse en canal sobre su relación. Celos, peleas, planes de boda y ser padres... Pese a los problemas que han experimentado en sus primeros días de convivencia, Fiama quiere apostar por su amor y nos ha hablado en primicia sobre su futuro juntos. Además, la exconcursante de la isla y su novio se han confesado sobre su lado más íntimo, sacando a la luz cómo es el sexo en su pareja. ¿Cuántas veces al día lo practican? ¿Quién de los dos es más fogoso? ¿Cuál es el sitio más raro en el que han mantenido relaciones? ¡Entérate de todos los secretos de su relación en este nuevo capítulo de 'Yes to all'.