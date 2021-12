Fiama Rodríguez repasa los altibajos que ha sufrido en su relación con Hugo: “Mi madre no me pregunta por él”

El año 2021 para Fiama Rodríguez ha sido intenso a la par que movidito. Después de cargar duramente contra Aurah Ruiz y desvelar su pasado en común con Dani G., la que fuera concursante de ‘Secret Story’ ha vivido en una auténtica montaña rusa, su paso por ‘La isla de las tentaciones’, su ruptura con Hugo, su entrada en ‘La casa de los secretos’… Fiama no ha parado de experimentar todo tipo de emociones y ha llegado la hora se sentarse frente a la cámara y volver a recordar todo lo vivido. Su relación amorosa no ha ido todo lo bien que ella imaginaba, tras comenzar el año de lo más enamorada, su ilusión se ha ido desinflando y su ruptura con Hugo le ha pasado factura en su relación con sus padres. Fiama ha confesado que no ha vuelto a ser lo mismo desde que saben que se ha reconciliado de nuevo.