Yoli defiende a su madre frente a Jorge Moreno y aclara su relación con Jonathan Pérez: “No la has dejado hablar”

A Yoli, le esperan muchas sorpresas, ya que no sabe que Jorge Moreno habló con su madre muchas más cosas de las que pudimos ver en el capítulo de la semana pasada. Después de tener un cara a cara con su suegra y sincerarse como nunca, Jorge Moreno saca imágenes inéditas sobre esta conversación en la que también podemos ver a Perico, la pareja de la madre de Yoli. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ no da crédito a lo que ve, especialmente a las palabras de Jorge sobre la relación de Jonathan y su madre. La de Albacete no lo duda y saca la cara por su madre, protagonizando un enfrentamiento con su marido.