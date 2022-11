Yoli está en una época de grandes cambios físicos. Después de contar la problemática que ha tenido con su mano derecha en el negocio y la decisión que ha tenido que tomar al respecto , la que fuera concursante de ' Gran hermano ' se atreve con el cambio de look más radical de su vida. La influencer ha puesto rumbo a la peluquería y, sin tener muy claro lo que quería hacerse, se ha tirado a la piscina. La de Albacete se somete a un cambio 'a ciegas' y alucina con el resultado .

La influencer se atreve con uno de los retos más virales y decide sin mirar el que va a ser su nuevo aspecto. Corte, color, flequillo... todo lo decide el azar y a Yoli no le asusta nada. Si Yoli alucina a ver su nueva imagen, Jorge no sabe ni qué decir. El marido de Yoli expresa su decepción con el resultado y confiesa lo que realmente opina sin pelos en la lengua. ¡Su reacción no tiene desperdicio!