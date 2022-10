Los cambios de look están de moda en mtmad y Marta Peñate no se podía quedar atrás. Después de sorprenderse con el resultado de su test de inteligencia, la que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' dice adiós a su antiguo pelo y se renueva por completo. Su paso por 'Supervivientes' hizo que su pelo se estropease, quemándose hasta tal punto que se ha visto obligada a buscar solución haciéndose un cambio de look radical.