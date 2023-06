Ambos han mostrado una reacción bastante similar ante su imagen más picante, no obstante, la opinión de cada uno sobre el lugar en el que deberían colocarlo ha sido muy diferente. Jorge quiere poner el cuadro a vista de todo el mundo, a pesar de que su contenido no es apto para todas las edades. Mientras que, por su parte, la albaceteña no se muestra nada a favor de que el lienzo pueda ser visto tan fácilmente, y más si quienes lo van a ver son su madre, su vecina o sus hijas. ¿Habrá conseguido el matrimonio llegar a un entendimiento?