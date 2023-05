Marina Ruiz llega esta semana con un capítulo muy interesante, la influencer no se corta ni un pelo y da su punto de vista respecto a algunos de los temas más comentados por redes. Después de celebrar su cumpleaños con un espectacular regalo de Omar Sánchez, la exparticipante de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se pone delante de las cámaras de mtmad para dar su más sincera opinión sobre la relación de Oriana Marzoli y Daniele dal Moro . La influencer compara la relación que han formado en 'Grande Fratello' con lo que le ocurrió a ella en la granja con su actual novio.

Ante tantas nuevas parejas que se han forjado en el mundo televisivo, Marina Ruiz no podía dejarse en el tintero a Mario González y Claudia Martínez. La influencer, que también fue su compañera en el programa de 'MyHyV', ha iniciado una relación amorosa con el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' y la novia de Omar Sánchez tiene mucho que decir al respecto. Para Marina Ruiz hay gato encerrado en esta pareja y no duda en sentenciar el noviazgo de Mario y Claudia, para ella no pegan ni con cola y juzga la traición de ambos a Javi Redondo.