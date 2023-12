Zoe Bayona, Jorge Cyrus y Bea Retamal no le quitan el ojo de encima a Josué Bernal durante la ‘Watch Party’ de ’24 horas para enamorarte’ para comentar cada detalle. Los influencers se han quedado horrorizados con el ‘outfit’ que utilizó el 'single' para la ceremonia final y no han dudado en criticar duramente su look e, incluso, proponerle un urgente cambio de estilo. Por su parte, la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’, ha dejado caer un terrible secreto sobre su exnovio.