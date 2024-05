Fani Carbajo logra que Josué Bernal se abra como nunca y habla con Estefanía sobre lo que siente por su exnovia, frente a la cámara de mtmad. El que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' confiesa que sigue enamorado de Zoe y confirma que donde hubo fuego, siempre quedan cenizas. Él mismo reconoce que su cuento de amor parece no tener final y que, a pesar de tantas idas y venidas, sigue queriéndola, aunque no por eso va a pasar por alto su traición.

Dejando a un lado sus profundos sentimientos por su exnovia, Josué Bernal se muestra muy contundente y no duda en desenmascarar a Zoe Bayona. Según el malagueño, la influencer quiere volver con él otra vez, al igual que ocurrió meses atrás, pero su última deslealtad no le permite darle otra oportunidad. El extronista le cuenta a Fani Carbajo el motivo de su enfado y destapa su inesperado engaño, por el cual no están juntos. Asimismo, la exconcursante de 'Supervivientes' aconseja a su amigo y opina sin tapujos de su reconciliación.