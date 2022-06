Bea Retamal raja de la boda de Fani Carbajo: su enfrentamiento con Oriana Marzoli y su ligue con un amigo de Christofer

Bea Retamal no para de hacer grandes planes. Después de viajar a Canarias junto a Amor Romeira y Rosario Mohedano y no poder evitar acordarse de Dani, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ se viste de gala para acudir a la boda de Fani Carbajo y Christofer. Con la sinceridad que le caracteriza, Bea da todos los detalles de lo que pasó en el esperado evento. Unas críticas que no gustaron a todos los invitados, especialmente a Oriana Marzoli. La valenciana se moja y raja duramente del polémico vestido de Oriana. ¡La venezolana se lo tomó tan mal que la dejó de hablar! ¿Qué opina realmente Bea sobre el vestido de Oriana?