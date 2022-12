Lester Duque se somete a un cambio de look y Patricia Pérez le da una noticia que le hace llorar: "No me lo creo"

Lester Duque aterriza en Madrid con un propósito, modificar su aspecto y que su pareja quede entusiasmada. Después de que Niedziela Raluy se sometiera a un cambio de look y no se reconociera al verse, el exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ busca tener una transformación, la cual lleva mucho tiempo esperando. Para sorpresa de todos, no será la única metamorfosis de este capítulo, ya que, Patricia Pérez vuelve a pasar por el salón de belleza, y después sorprende a su marido con una noticia que para nada espera.