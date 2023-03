El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre la deslealtad de Iván Díaz y su expareja

Josué Bernal habla de la nueva relación amorosa de Zoe Bayona y su gran amigo

Josué Bernal necesita un cambio de look urgente para cerrar una etapa de su vida. Después de que el Maestro Joao se cambiase de look y contase todo sobre su relación con un chico treinta años menor que él, el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' se somete a un cambio de look y saca a la luz la traición de Zoe Bayona con su amigo Iván Díaz en exclusiva. El influencer lleva mucho tiempo callado y ha llegado su momento de hablar alto y claro tras su ruptura con su expareja.

Josué no está pasando por un buen momento y ha decidido darse el capricho de hacerse un cambio de look. El que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' se siente traicionado por su amigo Iván Díaz, el cual mantiene una relación con su exnovia. Después de que Zoe Bayona se cambiase de look y hablara sobre su ruptura con él, el influencer ha decidido dar el mismo paso y contar todo lo que ha vivido tras finalizar su relación.

Josué Bernal opina de la relación de Zoe Bayona con su amigo Iván Díaz

Josué Bernal tiene muchos reproches para su amigo Iván Díaz, tras confesar que se ha sentido traicionado por él y Zoe Bayona. Eso sí, dejando a un lado el dolor y el rencor, el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' opina de la relación de su expareja con el que ha sido su amigo por mucho tiempo. ¿Cómo se lo habrá tomado Josué? Pues nos saca de dudas y manda un mensaje para ambos dejando bien claro lo que le parece este romance.