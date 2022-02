Manuel González¡Segundo participante confirmado de 'Celebrity Game Over'!

¡Ya podemos gritarlo a los cuatro vientos! Tras anunciar a Gal·la Mora como la primera 'impostora', Manuel González se convierte en el segundo participante oficial de 'Celebrity Game Over'. El gaditano fue uno de los grandes protagonistas de ‘La isla de las tentaciones’, junto a su ex Lucía Sánchez y, desde entonces, no ha dejado de mostrar en las redes sociales lo idílica que es su vida. Si hay alguien presumido en el panorama actual, ese es Manuel, pero... ¿Realmente tiene tanto de lo que enorgullecerse? El gaditano más chulo se enfrentará a todas sus mentiras en el nuevo reality de mtmad. ¡No te pierdas cómo ha sido su reacción al descubrir que todo lo que esconde va a salir a la luz muy pronto!